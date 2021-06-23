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الأربعاء، 23-06-2021 09:22 ص

وفاة طباخ عراقي سقط في قدر الحساء

طباخ


الوكيل الإخباري - لقي طباخ عراقي في أحد المطابخ التابعة لقاعة هيزل للأفراح والمناسبات، في إقليم كردستان العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة، حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

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وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارق الحياة يوم الإثنين، متأثرا بالجروح البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%. وفقا لوسائل إعلام عراقية.


ويبلغ الطباخ من العمر 25 عاما، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.


وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة، فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.


وفجرت الحادثة الغريبة حزنا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية، حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

 

البيان


 




 

 


 

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