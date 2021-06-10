وفاة طفل نسيه والده داخل السيارة في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - لفظ طفل أنفاسه الأخيرة دون أن يشعر به أحد داخل سيارة والده بعد أن نسيه نائمًا داخل السيارة بإحدى شوارع أوكرانيا.



وفوجئت "الأم" بعد انتهاء اليوم الدراسي بعدم تواجد ابنها، ليسترجع الأب ذاكرته ويتضح نسيانه الطفل داخل السيارة.



ونسى "الأب" الطفل وذهب إلى مقر عمله ليلقى الطفل حتفه نظراً لقلة الأكسجين وحرارة الشمس والاختناق الشديد.



وبدأت السلطات في التحقيق في الواقعة بسبب إهمال "الأب" الذي نسى ابنه داخل السيارة.

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