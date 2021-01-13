وفاة عريس مصري قبل زفافه بساعتين وسط صدمة بين المدعوين

الوكيل الاخباري - توفي شاب مصري قبل ساعتين فقط من زفافه بمحافظة المنيا بصعيد مصر، لتتحول أجواء الفرح إلى أجواء عزاء وبكاء وصدمة وذهول خيّم على أهالي القرية وأقاربه.

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ووفق المعلومات فإن جميع المدعوين قد توجهوا لعقد زواج "كيرلس شحاتة" وخطيبته "أريني إسحاق" يوم الإثنين، لكن كان للقدر رأي آخر، حيث سقط العريس مغشياً عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة ببدلة زفافه وفارق الحياة أمام أعين والدته المكلومة وصدمة الأسرة.



ويبلغ "كيرلس شحاتة" من العمر 26 عاماً فقط، وهو شاب رياضي يعمل مدربا ومنقذ سباحة بأحد منتجعات مدينة شرم الشيخ السياحية.



وتحولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء حزناً ومواساة فور تناقل الخبر، وعبر الكثيرون عن صدمتهم بسبب وفاة شاب صغير السن ورياضي معروف بطيب الخلق قبل ساعة واحدة من زفافه ونشر الكثيرون صور العريس "كيرلس شحاتة" وصورا لدعوات الزفاف.

شاشة نيوز

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