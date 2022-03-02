وفاة عز القحطاني صاحب الروح الجميلة تدمي قلوب السعوديين -فيديو

الوكيل الإخباري - شاب سعودي عُرف في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه صاحب "الروح الجميلة" والكلمات الطيبة التي تنشر الإيجابية بين الشباب، وذلك برغم إصابته بمرض عضال أودى بحياته بعد معركة طويلة من الألم.



إنه الشاب عز القحطاني المشهور على مواقع التواصل، والذي خسر معركته أخيراً مع مرض السرطان، حيث نعاه محبوه في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية معبرين عن حزنهم وافتقادهم له.

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عُرف عز بإيجابيته وروحه الطيبة وذلك لنشره فيديوهات تبث التفاؤل في نفوس متابعيه، مرددًا عبارة "الحياة حلوة" دائمًا، رغم ظروفه الصحية الصعبة التي كان يعانيها. حيث كان يعاني من الشلل، وتفشي مرض السرطان في جسده بشكلٍ عجز معه الفريق الطبي المشرف على علاجه عن تقديم أي مساعدةٍ أخرى لدعمه في مواجهة هذا المرض العضال.

ونعى مغردون القحطاني بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح الجنان





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