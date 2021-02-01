الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

قرار لوزير العمل معن القطامين

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إرادة ملكية سامية

إرادات ملكية سامية

تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

التربية لـ الوكيل : غداً سنعلن موعد نتائج التوجيهي

الإثنين، 01-02-2021 03:56 م

وفاة كاتب سلسلة 'سمبسون' الكرتونية الشهيرة إثر إصابته بكورونا

The-Simpsons


الوكيل الاخباري - توفي كاتب سلسلة "سمبسون" الكرتونية الشهيرة في الولايات المتحدة، مارك ويلمور، السبت، عن 57 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وجرى الإعلان عن وفاة الكاتب الشهير، الأحد، من قبل شقيقه لاري ويلمور، وهو كوميدي معروف ومقدم البرنامج التلفزيوني "ذا نايتلي شو".


ورحل مارك ويلمور عن الحياة من جراء إصابته بوباء كورونا، لكنه كان يعاني أيضا من اضطرابات صحية أخرى طيلة سنوات.


ونعى لاري ويلمور شقيقه بكلمات مؤثرة، فغرد على "تويتر"، "شقيقي كان ألطف وأظرف وأمرح من عرفت"، ثم أضاف "أحبك شقيقي الصغير".


ومارك ولاري اثنان من بين خمسة أقارب تربوا في مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، خلال ستينيات القرن الماضي.


تخرج مارك من جامعة البوليتيكنيك" في ولاية كاليفورنيا، وفي تسعينيات القرن الماضي، بدأ مسيرته في الكتابة التلفزيونية.

 

وتكللت مسيرة الكاتب بأعمال شهيرة مثل سلسلة "ليفين كولر" وتواصل النجاح، وفي 2002، انضم إلى فريق كتابة سلسلة "سمبسون".


وكتب الراحل 12 حلقة من السلسلة، التي جرى عرضها بين عامي 2002 و 2015.

وتوج مارك ويلمور بجائزة "إيمي" الشهيرة مقابل عمله في "سمبسون"، لكن مسيرة الراحل لم تقف عند سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة، بل التحق بمشروع كتابة آخر في 2017 وهو "إف إيز فور فاميلي".


واستطاعت سلسلة "سمبسون" أن تحقق شهرة واسعة، بفضل الموضوعات التي تطرقت إليها.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1412040

لحظات قبل الكارثة.. طفل أسترالي يلهو على الشاطئ ووالده بين فكي قرش - شاهد

1202121133228995

قفازات ساندرز.. المصممة تعلن خطوة جديدة لتلبية الطلب الهائل

163421_18_1459682508

الإنتربول يلقي القبض على سيدة خليجية استولت على مبالغ طائلة!

IMG_20200805_112752

أقسى رسالة من أم فقدت إبنها في انفجار مرفأ بيروت!

clementine-citrus-peeling-1200x628-facebook-1200x628

4 مسافرين صينيين يتناولون 30 كيلوغراما من البرتقال للتهرب من رسوم الوزن الزائد

143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

أخبار متعلقة
143-172248-goodbye-tokyu-corona-most-japanese-store-thailand_700x400

كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

download

وفاة امرأة في بيرو بعد تلقيها لقاحا وهميا

The-Munchkin-Cat-Breed-Image

قط ب7 أرواح.. تسبب بإصابة 15 شخص بكورونا ونجا بمفرده في تشيلي

carlos-slim

إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا!

فلسطيني-سيارة

شاب فلسطيني يصنع سيارة كلاسيكية خلال الحظر الشامل.. صور

بيل جيتس

بيل غيتس يتلقى لقاح كورونا.. صورة