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السبت، 22-05-2021 01:59 م

وفاة 'مبتكر الأرز الهجين' في الصين عن 90 عاماً

بيان


الوكيل الإخباري - توفي مهندس زراعي اعتبر بطلا قوميا صينيا لمساعدته في تطوير أرز هجين وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، عن 90 عاما كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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ويعود الفضل إلى يوان لونغبينغ، المعروف في الصين بـ "مبتكر الأرز الهجين"، في زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم عام 1973.


وقالت "شينخوا" إن يوان توفي في مستشفى في تشانغشا، عاصمة إقليم هونان، موضحة أنه كان يعاني مرضا غير محدد.


والأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20 في المئة أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية وفقا لخبراء، تمت زراعته لاحقا على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم.


ويعزى إليه الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.


وأفادت "شينخوا" بأن 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الصين مزروعة الآن بالأرز الهجين، أو ما يعادل 57 في المئة من إجمالي مساحة زراعة الأرز في البلاد، ما يساعد على إطعام 80 مليون شخص إضافي كل عام.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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