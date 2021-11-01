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الإثنين، 01-11-2021 02:55 م

وفاة مبتكر وصفة التيراميسو عن عمر يناهز 93 عاما

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الوكيل الإخباري - توفي أدو كامبيول الملقب أبو التيراميسو نسبة إلى الحلوى الإيطالية الشهيرة عالمياً المحضّرة من الكاكاو والقهوة والماسكاربوني، يوم السبت على ما أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا.

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وكان أدو كامبيول صاحب مطعم "ألّي بيكيرييه" في مدينة تريفيزي قرب البندقية في شمال شرق إيطاليا، بدأ تقديم هذه الحلوى الإيطالية الشهيرة لزبائنه في سبعينات القرن العشرين.

 

وعلق حاكم منطقة فينيتو عبر حسابه على فيسبوك يوم السبت "مع رحيل أدو كامبيول اليوم عن 93 عاما، تفقد تريفيزي نجماً آخر من تاريخها في مجال الطعام ففي منزله، وبفضل حدس زوجته وخيالها وُلد أحد أشهر أنواع الحلويات في العالم، تيراميسو، بشهادة من الأكاديمية الإيطالية للمطبخ".

 

ويبدو أن حلوى تيراميسو التي استحالت من كلاسيكيات الطعام الإيطالي وباتت موجودة على قوائم الطعام في المطاعم الإيطالية كافة، وُلدت نتيجة خطأ ارتكبته زوجته ألبا وكبير الطهاة في المطعم روبرتو لينغوانوتو، وفق صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا".


ولوصفة تيراميسو، ويعني اسمها حرفيا "ارفعني إلى فوق" (بمعنى "ارفع لي معنوياتي")، تفرعات عدة. وهي تُصنع عموما من البيض والسكر والماسكاربوني وكريما جينواز والبسكويت المغطّس بالقهوة الباردة والكاكاو.


ويقوم مبدا الوصفة البسيطة على وضع المقادير المختلفة على طبقات عدة لتتمازج الطعمات وتتكامل.


ويمكن تقديم حلوى تيراميسو بأشكال عدّة تختلف بحسب درجة حرارتها (النسخة المثلجة مثلا)، أو تبعا للمقادير (تيراميسو بالفواكه الطازجة أو المجففة مثلا أو باستخدام أنواع مختلفة من البسكويت).

 

المصدر - البيان 

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