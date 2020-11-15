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الأحد، 15-11-2020 11:13 ص

وفاة مخترع بخاخ العطور عن عمر 101 عام

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الوكيل الإخباري _ اعلن الرئيس السلوفيني، بوروت باهور عن وفاة المخترع والرياضي الأوليمبي بيتر فلوريانتشيتش عن عمر يناهز 101 عام.

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واشار الى أن هناك خططاً جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.


ويعد الراحل صاحب مئات الاختراعات ،وقد حصل على براءة اختراع لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية، من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.


المصدر : الامارات نيوز 

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