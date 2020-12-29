الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

الثلاثاء، 29-12-2020 03:01 م

وفاة مخرج سبونج بوب وهيا آرنولد عن عمر 59 عاما

tuck-tucker-spongebob


الوكيل الاخباري - توفي تاك تاكر، الذي عمل كرسام رسوم متحركة ومخرج لكل من "سبونج بوب" و"هيا آرنولد"، عن عمر ناهز الـ59 عاما.

اضافة اعلان

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تاكر توفي يوم 22 ديسمبر، فيما لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة.


وأعلنت عائلة تاكر النبأ الحزين على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حيث قالت في منشور: "بقلب مثقل ومكسور، نعلن وفاة تاكر، الأب والزوج والابن والأخ والعم".


وأضافت "نعلم أنه كان محبوبا من قبل كل من التقى بهم. بدلا من الزيارات، إذا كانت لديك ذكريات عن تاك وترغب في مشاركتها معنا، فستكون العائلة ممتنة للغاية لقراءتها".


واشتغل تاكر على مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة، بما فيها "Pinocchio" و"Emperor of the Night" و"The Simpsons"، إلى جانب "SpongeBob" و"Hey Arnold".

وكان يعمل مؤخرا على فيلم "Bob's Burgers"، الذي هو قيد الإنتاج حاليا.

وعام 2018، توفي ستيفن هيلنبرغ، مبتكر سلسلة "سبونج بوب"، عن عمر ناهز الـ57 عاما، بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري.

 

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

إقرأ ايضا
cozy-fireplace-slide

بموسم الصقيع.. 12 طريقة للاستمتاع بالدفء

be5036db8ab8fe8d877f3f5db25b0928

بعد استفزازه كنغر يشن هجوما على رجل استرالي ويلقيه طريحا بضربة واحدة

DubaishoppingFestival850

جوائز دبي للتسوق .. سيارة بـ6 مليون درهم و 25 كغم ذهب

لفاغل

شاهد أضخم كلب في العالم طوله 6 أقدام ونصف

Doc-P-302750-636923931718873604

الحكومة البريطانية تحظر عروض 'اشتر واحدا واحصل على الآخر مجانا'

5fe96f40f07f1

الصين تطلق قمراً صناعياً لمسح موارد الأرض

أخبار متعلقة
1Ashley8mo-13

بعد أن أمر السيسي بعلاجها .. وفاة الطفلة المصرية ميرا إمام