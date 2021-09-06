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الإثنين، 06-09-2021 11:25 ص

وفاة ميغان ماركل تتصدر الترند ومشاهد توثق الحادثة - صور

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الوكيل الإخباري - لقيت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مصرعها مع بداية الفيلم الجديد "هاري وميغان، الهروب من القصر"، وهو الفيلم الثالث الذي يدور حول إعتزالهما الحياة الملكية بعد ولادة إبنهما "ارشي".

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وبحسب صحيفة الديلي مايل البريطانية، فإن الفيلم أثار إشمئزاز المشاهدين، خاصة بعد ظهور ماركل وهي تحتضر تحت سيارة مقلوبة، حيث شبه البعض بأن هذا الحادث مماثل لوفاة الأميرة ديانا وأنه "لا طعم له ومثير للإشمئزاز".


وفي متابعة للأحداث، أشارت الصحيفة إلى أنه بينما يحيط المصورون بسيارتها المقلوبة، يشق الأمير هاري طريقه عبر الحشود، ليعود ويستيقظ من كابوسه ويشعر بالراحة، بعد رؤية زوجته "ماركل"، وإبنهما ارتشي بجانبه.


وأوضحت الصحيفة إلى أن الإعلان الترويجي للفيلم تم إصداره في وقت سابق، وقد شهد العديد من السجلات الحادة بين هاري وميغان، حيث عبر عن مخاوفه من أن يطارد الموت زوجته.

 



 

المصدر - الفن 

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