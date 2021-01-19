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الثلاثاء، 19-01-2021 10:39 ص

وفيات كورونا.. هذه هي الدولة الأعلى في العالم

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الوكيل الاخباري - رغم أنها كانت من أوائل البلدان التي بدأت توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أصبحت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، تمتلك أعلى معدل وفيات من جراء "كوفيد 19" بين دول العالم.

وأظهرت بيانات جمعتها منصة بحثية تابعة لجامعة "أوكسفورد"، ونشرتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، أن معدل الوفيات اليومي في بريطانيا بلغ 935 حالة، خلال الأسبوع الماضي.

وهذا يعني بكلمات أخرى، أن معدل الوفيات في بلغ 16.5 شخصا لكل مليون من السكان، وهو المعدل الأعلى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت في المرتبة الثانية التشيك بنسبة 16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 وفاة.

وكانت بريطانيا أول دولة باشرت في توزيع لقاح "فايزر بيونتك" الأميركي في مطلع ديسمبر الماضي، كما باشرت في استخدام لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" المحلي، مطلع يناير الجاري.

والأحد سجلت البلاد 1295 حالة وفاة، مقابل 671 وفاة، الاثنين.

ورصدت المملكة المتحدة أكثر من 3 ملايين و400 ألف إصابة، منها نحو 89 ألف وفاة.
وقال وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي لـ"سكاي نيوز"، إنه نظرا لوجود "كميات محدودة" من اللقاحات، فإنه سيتاح أولا الفئات الأكثر ضعفا مثل المسنين أو المعرضين للخطر الشديد.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن المملكة المتحدة لا تزال في وضع "محفوف بالمخاطر"، مشيرا إلى أن القيود قد تخفف في مارس المقبل.

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المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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