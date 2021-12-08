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الأربعاء، 08-12-2021 11:27 ص

وكالة ناسا: كويكب نيريوس يهدد الأرض

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إن “اقتراب كويكب ضخم من الأرض يوم السبت المقبل من المحتمل أن يمثل خطورة”.

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ويسمى الكويكب ب “4660 نيريوس” ، ويأخذ شكل بيضة، وهو أكبر من برج إيفل حجما، حيث يبلغ طوله 1082 قدمًا (330 مترًا).

 

وبحسب ناسا سيقتحم البيضة مدار الأرض بسرعة 14700 ميل في الساعة (23700 كم / ساعة)، يوم السبت، 11 ديسمبر من شهر ديسمبر الجاري، وسيكون أقرب إلى الأرض مما كان عليه منذ 20 عامًا.

 

المصدر - 218 

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