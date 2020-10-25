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الأحد، 25-10-2020 11:06 ص

وكلاء سفر في بريطانيا يبيعون نتائج سلبية لفحص كورونا .. بهذه التكلفة!

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عن وجود فحوصات طبية مزورة لفيروس كورونا المستجد تحمل نتيجة «سلبي» يبيعها وكلاء سفر للصاعدين على متن الرحلات الجوية في بريطانيا.

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وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت فيه عن وجود وكلاء سفر "يبيعون نتائج سلبية مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا" أي (195 دولاراً أمريكياً).


وفي الوقت الحالي، تطلب العديد من شركات الطيران إثباتًا لاختبار فيروس كورونا "السلبي" قبل أن يصعد المسافرون على متن الطائرة.


وقال منتهكو القواعد: إنهم "تمكنوا من الصعود على متن رحلاتهم بعد إجراء اختبار لشخص آخر وتغييره إلى اسمه قبل طباعته وعرضه على الموظفين في مطارات المملكة المتحدة".


فيما أفاد بعضهم الآخر، "لقد احتجنا إلى اختبار "كوفيد-19" لأحد أفراد الأسرة وتحدثت إلى أحد وكلاء السفر وقال: "قم بإنجازه وحتى إذا كانت النتيجة إيجابية، فسنقدم لك اختبارًا سلبيًا مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا".


وأضاف الرجل أنه "تمكن من السفر إلى باكستان باختباره المزيف".


وسجلت وزارة الصحة البريطانية أكثر من 23 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 854 ألف إصابة، توفي منهم قرابة 44800 ألف شخص.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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