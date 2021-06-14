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الإثنين، 14-06-2021 10:21 ص

ولادة انثى وحيد قرن في امريكا تنقذ السلالة من خطر الانقراض

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الوكيل الإخباري - أكد مسؤولو حديقة حيوان تامبا في متنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، أمس الأحد، ولادة صغيرة وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

وقد ولدت صغيرة وحيد القرن لأنثى يطلق عليها "ألاكي"، وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل المهدد بخطر الانقراض على التكاثر.

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ولم يطلق على الأنثى الرضيعة اسم بعد، لكن الأم وصغيرتها تبدوان بصحة جيدة، وقالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك: "صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة".

وتزاوجت ألاكي مع أونغافا الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا، وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة سوف تنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتمكن زوار الحديقة من مشاهدة الصغيرة خلال معرض المتوقع افتتاحه قريباً .

 

وتقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض تراجعت بشدة أوائل القرن العشرين إلى ما بين خمسين ومائتي حيوان، لكن جهود الحفظ أدت إلى زيادة أعداده إلى 20400 في إفريقيا.

وما زال وحيد القرن الأبيض يصنف حيواناً شبه مهدد بخطر الانقراض لفقدانه موطنه الأصلي وبسبب أعمال الصيد الجائر لانتزاع قرونه وبيعها.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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