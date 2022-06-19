ولادة جدي بأطول أذن في العالم .. صور وفيديو

الوكيل الإخباري-ولد جدي بأذنين طويلتين بشكل غير عادي يبلغ قياسهما 19 بوصة، حيث من المحتمل أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ولد الجدي المسمى بـ "سيمبا"، قبل أيام قليلة في مزرعة ماعز في أكبر مدينة في باكستان تسمى "Nagra Farm"، حيث تعتبر تربية الماعز من الأعمال التجارية الشائعة في باكستان - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها مناسبة للتضاريس المتنوعة.



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وافادت الصحيفة البريطانية أن ربما تكون آذان الجدي الطويلة نتيجة لطفرة جينية أو اضطراب وراثي - لكن يبدو أنه يسير على ما يرام.









ديلي ميل