ولادة عجل بثلاثة عيون وأربع فتحات أنف في الهند - صورة

الوكيل الإخباري - أثارت ولادة عجل بثلاثة عيون وأربع فتحات أنف دهشة واستغراب سكان مقاطعة راجناندجاون الهندية.

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وأثار العجل الذي ولد بعين زائدة على جبهته وأربع فتحات أنف، استغراب السكان في قرية تشهاتيسجارية واعتبروا ولادته النادرة "معجزة".





وتوافد عدد كبير من سكان القرى المجاورة لمشاهدة العجل .

وبرغم المعلومات والشائعات المغلوطة التي أثيرت حول العجل، إلا أن طبيبا بيطريا أكد للسكان بأن الأمر لا يتعدى كونه خللا جينيا.

ونقلت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال" عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله، إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية.





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