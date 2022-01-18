الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 10:16 ص

ولادة عجل بثلاثة عيون وأربع فتحات أنف في الهند - صورة

httpsrotana.netassetsuploads201909عجل-1


الوكيل الإخباري - أثارت ولادة عجل بثلاثة عيون وأربع فتحات أنف دهشة واستغراب سكان مقاطعة راجناندجاون الهندية.

اضافة اعلان

 

وأثار العجل الذي ولد بعين زائدة على جبهته وأربع فتحات أنف، استغراب السكان في قرية تشهاتيسجارية واعتبروا ولادته النادرة "معجزة".

وتوافد عدد كبير من سكان القرى المجاورة لمشاهدة العجل . 

 

وبرغم المعلومات والشائعات المغلوطة التي أثيرت حول العجل، إلا أن طبيبا بيطريا أكد للسكان بأن الأمر لا يتعدى كونه خللا جينيا.

 

ونقلت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال" عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله، إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية.

 


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2020-637405160062981753-298

نصائح لتجنب مخاطر الكهرباء

ca9eef23-93ed-4c66-ad4e-12b184d2bc89

شاهد..اصطدام سيارات ببعضها البعض في لبنان بسبب الجليد

20220117212134184

صيني يبتكر تقنية بسيطة تغنيك عن الثلاجة - فيديو

image (1)

شاهد..ذئاب تخرج من الغابات وتهجم على البشر جوعا في روسيا

5cd9ed60-e52f-46a3-a6b5-5741e2b77296

شاهد..طفلة سعودية ذات ست سنوات تحفظ القرآن كاملاً

القمر-الازرق-73bu7g2djl1kssxewcdirazipsn3zu2lvmtf3ul78ib

الصين بصدد تطوير قمر اصطناعي مضاد للجاذبية