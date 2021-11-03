ولادة عجل متحور برأسين وجسد خنزير في روسيا - صورة

الوكيل الإخباري - في حالة نادرة ونتيجة للتأثيرات البيئية وتهجين الحيوانات شهدت مدينة خاكاسيا الروسية حالة ولادة نادرة وغريبة من نوعها، حيث وُلد عجل برأسين وجسد يشبه الخنزير، في قرية ماتكيتشيك منطقة بايسكي، وسط ذهول الكثير من العلماء متسائلين عن السبب وراء هذه الطفرة الجينية.



وحسمت وزارة الزراعة المحلية الروسية الجدل المثار حول سبب ولادة عجل برأسين، موضحة أن هذا قد يحدث نتيجة للتأثيرات البيئية أو تهجين الحيوانات، ولا بد أن يتجاوز العلماء هذه الطفرة الجينية فيما بعد من خلال التلقيح الاصطناعي.

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وجاءت ولادة العجل الذي يشبه الخنزير في أحد البيوت الخاصة، ولكنه لم ينج هذا الحيوان الغريب إذ إنه فارق الحياة بعد ولادته مباشرة، فضلًا عن وفاة البقرة الأم

ونشرت صحيفة "ديلي ستار"، صورة لكائن غريب الشكل والتكوين لا حياة له، بجسد وردي، خالٍ تمامًا من الشعر، مُلقى على الأرض، عند النظر إلى رأسه، تظهر كلتا العينين مخيطتين، وكذلك يظهر لسانان متدليتان على جانبي حوافره الأمامية.



من جهتها أصدرت إدارة الطب البيطري بوزارة الزراعة والأغذية بجمهورية خاكاسيا، بيانًا رسميًا عن حالة الولادة النادرة جاء فيه: "حدثت هذه الحالة بالفعل في قرية ماتكيتشيك، مقاطعة بيسكي، في إحدى المزارع الخاصة. ووفقا لما ذكره المالك، فقد ولد العجل ميتا وكان أول نسل للبقرة"

واختتمت إدارة الطب البيطري البيان بأنه يجري اتخاذ تدابير حاليًا بعد هذه الواقعة، للتأكد من قيام مسؤولين بتنفيذ ممارسات التلقيح الاصطناعي في المزارع الخاصة، بدلًا من السماح لأصحاب المزارع بالقيام بذلك.





المصدر - البيان

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