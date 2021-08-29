ولادة غوريلا جبلية نادرة

الوكيل الإخباري - أعلنت حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو الديمقراطية ولادة غوريلا جبلية في هذه المنطقة السياحية المهددة من جماعات مسلحة.



واكتشف الولادة «فريق من حراس بيئيين» خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن حيوانات الغوريلا في منطقة كيبومبا في شمال كيفو شرقي البلاد. وقالت الحديقة إن المولود الجديد ينتمي إلى غوريلات باراكا «التي تضم حالياً 18 غوريلا».



وهذه الحديقة التي افتتحت في العام 1925، هي أقدم محمية طبيعية في إفريقيا وملاذ للغوريلا الجبلية النادرة الموجودة أيضاً في رواندا وأوغندا المجاورتين.



وأضاف موكيسيا أن «هذه الولادة هي الأولى لعائلة باراكا هذا العام، ما يرفع عدد الولادات إلى 13 منذ كانون الثاني/يناير 2021» لكل عائلات الغوريلات في المنطقة.

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