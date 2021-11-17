الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 11:03 ص

ولادة نادرة لـ3 توائم متطابقة في بريطانيا - صور

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الوكيل الإخباري - حالة ولادة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون حالة، أنجبت أم بريطانية ثلاثة توائم متطابقة من نفس المشيمة، ووُلد الأولاد الثلاثة، جيمي وجنسن وجاكسون، وتم تسليم الثلاثي في غضون ثوانٍ إلى الوالدين جيما وكريج ديودني.

صُدم الزوجان، اللذان يعيشان في منطقة «شيشاير» البريطانية، عندما علموا بعد إجراء الموجات فوق الصوتية عند الأسبوع الـ13 من الحمل أنهما لا ينتظرا طفلهما الأول فحسب، بل أول 3 أطفال، وأوضحت ديودني، 34 عاما، أن 30 طبيباً كانوا في غرفة الولادة لأن كل طفل يجب أن يكون لديه فريق طبي كامل، بحسب صحيفة ««ديلي ميل» البريطانية.

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واعتُبر حمل ديودني عالي الخطورة لأنه وُجد أن الأطفال يتشاركون نفس المشيمة، ومن المرجح أن يواجه الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة مشاكل لأن العناصر الغذائية والطعام من الأم يجب تقسيمها على 3.

 

معظم التوائم الثلاثية يأتون من خلال التلقيح الاصطناعي، ويقدر الأطباء أن احتمالات إنجاب 3 أطفال متطابقين بشكل طبيعي منخفضة جدا، تحدث مرة واحدة كل 200 مليون حالة، كما أن فرصة مشاركة الأطفال الثلاثة في المشيمة أقل من ذلك.

 



 

المصدر - لبنان 24 

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