ولاية فلوريدا تطلق آلاف أسراب البعوض لهذه الأسباب

الوكيل الإخباري - بدأ إطلاق آلاف أسراب البعوض المعدل وراثيًا في ولاية فلوريدا الأمريكية، هذا الأسبوع كجزء من جهود مكافحة أنواع الحشرات التي تنشر الأمراض صيفا.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المشروع الجديد، من شركة "أوكسيتيك" البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى الحد من انتشار البعوض الذي يمكن أن ينشر أمراضًا عديدة.



يهدف المشروع إلى تعديل ذكور البعوض وراثيًا مع بقاء الإناث غير معدلة، لا أنها ستموت تلقائيا بعد عملية التلقيح، بحسب الصحيفة.



عندئذٍ تعمل ما يسمى بـ "آلية الموت" على منع أي نسل ناتج من الإناث الناقلات للمرض من البقاء على قيد الحياة.



وقالت" أوكسيتيك" في بيان "لا يمكن أن يعيش البعوض بعد عمليات التلقيح، وبالتالي يتم السيطرة على تعدادها في الأشهر القادمة".



سيتم وضع البعوض المعدل في ستة مواقع في فلوريدا، مع توقع ظهور حوالي 12000 كل أسبوع على مدى الأسابيع الـ 12 المقبلة.

سبوتنيك عربي