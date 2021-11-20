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السبت، 20-11-2021 10:06 ص

ولي أمر يقتحم مدرسة ويصفع المدرس ويقيده لنجله ليضربه بالحذاء في مصر

اغلاق-المدارس


الوكيل الإخباري - في واقعة غريبة وصادمة  شهدت مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب التابعة لمركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، في مصر، اعتداء ولي أمر على أحد المدرسين المتطوعين بالمدرسة داخل الفصل وقيامه بتقييده ليضربه ابنه بالحذاء أمام جميع التلاميذ.

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وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز بلقاس بورود بلاغ من مدير مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسى بقرية الملعب دائرة القسم باقتحام أحد أولياء الأمور المدرسة وقيامه بضرب مدرس داخل الفصل وتقييده ليقوم نجله بضربه بالحذاء، وتم إغلاق المدرسة لمنع خروج الأب لحين وصول الشرطة.

 

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط الأب وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن السيد شحاتة، مدرس الدراسات بالمدرسة والمجني عليه قوله : «أنا متطوع بالمدرسة للعام الدراسي الثاني وفوجئت بأحد التلاميذ بالصف السادس الابتدائي في الحصة الأولى وأثناء وجودي يشتم زميله بألفاظ نابية فنهرته ولكنه أصر وقال أنا مش خائف من أحد فطلبت الإخصائية وأرسلت لها التلميذين لاستدعاء ولي الأمر ولكن في الحصة الثانية وأثناء عملي بفصل آخر فوجئت بالتلميذ مع ولي أمره يقتحمان الفصل وقام ولي الأمر بسبي بألفاظ نابية، وقال للتلميذ هين الأستاذ زي ما أهانك واضربه بالجزمة، وفوجئت بالولد خالع الحذاء ويحاول ضربي فعلا فأمسكت بيده، فإذا بوالده يقيد يديّ ويقول لابنه اضربه على دماغه بالجزمة، وفعلًا ضربني الطفل، فدفعته فقام الأب بصفعي على وجهي أمام كل التلاميذ، وبعدها تجمع المدرسون وتم إبلاغ الشرطة والقبض على الأب».

 

وأضاف محمد عبدالعال، محامي المجنى عليه «بعد القبض على ولي الأمر تم إحالته لنيابة بلقاس للتحقيق والتي استمعت لأقوال الابن وبعض التلاميذ على سبيل الاستدلال كما استمعت لأقوال مدير المدرسة وفرد الأمن، وقررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الأب بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية». 

 

وأضاف «ما حدث إهانة لكل معلم لأن المدرس تعرض للإهانة داخل الفصل وأمام التلاميذ فكيف سيمارس عمله بعد ذلك؟!».


من جانبه أكد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر أنه تم إحالة مدير المدرسة وفرد الأمن للتحقيق حول كيفية دخول ولي الأمر للمدرسة والوصول للفصل والتعدي على المدرس، مشيرا إلى أن الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ إجراء رادع تجاه التلميذ لعدم تكرار تلك الواقعة المؤسفة.

 

المصدر- البيان 

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