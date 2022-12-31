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السبت، 31-12-2022 10:36 ص

يابانية تنفق 100 ألف دولار على عمليات التجميل بسبب التنمر-فيديو

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الوكيل الإخباري - أنفقت يابانية أكثر من 100 ألف دولار أمريكي على عمليات التجميل في العقد الماضي.

اشتهرت تودوروكي تشان، اليابانية، 30 عاماً، بعاشقة الجراحات التجميلية في اليابان، خاصة بعد أن أنفقت عليها أكثر من 13 مليون ين أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي، في العقد الماضي.

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تُعد تودوروكي على موقع يوتيوب، واحدة من القلائل الذين يركزون على موضوع يعتبر من المحرمات في بلدها الأم، ويُظهر أيضاً الجانب المظلم في الخضوع للجراحة التجميلية.

أجرت تودوروكي العشرات من عمليات التجميل منذ أن كانت في الـ 18.

 

قررت تودوروكي اللجوء إلى الجراحة التجميلية عندما بدأ أقرانها في المدرسة يتنمرون عليها ويصفونها بالقبيحة. وخضعت الشابة لأول عملية تجميل في الـ18، بعد إقناع والديها بتوقيع خطاب موافقة، واستمرت بعدها بعشرات العمليات الأخرى.

 

وتعتقد تودوروكي أن جراحة التجميل ستترسخ يوماً في اليابان، كما في كوريا الجنوبية. وقالت في مقابلة مع مجلة أوريكون، إن الجراحات التجميلية كانت بمثابة علاج لقبول نفسها، وأكسبتها مزيداً من الثقة في نفسها.

 

 

 

 

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