الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير المياه يبحث مع السفيرة الفرنسية التعاون المشترك

الملك يعزي بوفاة منير صوبر

الإفتاء: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بسبب الحظر

تعميم من قاضي القضاة إلى رؤساء المحاكم الشرعية

تفاصيل حول اصابات كورونا والايجاز الحكومي اليوم

مطالبة بخصم 50% على رسوم المدارس الخاصة بالاردن

الارصاد توضح حول توقيت أول منخفض قطبي وتساقط للثلوج على المملكة

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

قرار حكومي مرتقب بتأجيل اقساط القروض لقطاع جديد

الأربعاء، 25-11-2020 03:58 م

يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما.. صور

لقطة الشاشة 2020-11-25 155901


الوكيل الإخباري _ في حادثة نادرة، لم تقص فتاة يابانية شعرها لمدة 15 عاما، وحصلت على لقب "رابونزيل" اليابانية، نسبة لشخصية ديزني، التي اشتهرت بشعرها الطويل.

اضافة اعلان

وقد بلغ طول شعر الفتاة التي تدعى رين كامبي، البالغة من العمر 35 عاما، 5 أقدام و10 بوصات، وهو يزيد 4 بوصات عن طول رين نفسها.


واشارت رين كامبي الى انها نشأت مع أبوين صارمين وفي طفولتها ، كانت عضوة في فريق كرة القدم للفتيات، وكان عليها دائما قص شعرها بسبب هذا"

 

وقالت : "أخذت أًُطوِّل شعري عندما بدأت في ممارسة الرقص بجدية وأنا في العشرين من عمري، والآن يلمس شعري الأرض، قمت بتطويله لأنني أردت أن أتألق بطريقتي الخاصة".

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

كمامات من الماس واللؤلؤ .. اليابان تحارب كورونا بأسلوب فاخر - صور

127637922_3475825925845988_9020841272280620571_o

مطعم الماني يضع ألعاب باندا بدلا من الزبائن في صالته

Queen-Elizabeth-II--1110x564

الملكة إليزابيث تمنع العائلة الملكية من استخدام هذه الكلمات

5fbcd47a423604143823fdec

ملياردير أمريكي يشتري مقاتلة 'ميغ - 29' روسية الصنع

5fbcecb14236042cad5a0d82.e1b33400

اكتشاف هيكل معدني غامض في وسط صحراء يوتا الامريكية يثير ضجة واسعة على الإنترنت- صور

بلاك-فرايداي-738x470

نصائح للتسوق عبر الإنترنت بأمان في البلاك فرايداي