يابانية لم تقص شعرها منذ 15 عاما.. صور

الوكيل الإخباري _ في حادثة نادرة، لم تقص فتاة يابانية شعرها لمدة 15 عاما، وحصلت على لقب "رابونزيل" اليابانية، نسبة لشخصية ديزني، التي اشتهرت بشعرها الطويل.

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وقد بلغ طول شعر الفتاة التي تدعى رين كامبي، البالغة من العمر 35 عاما، 5 أقدام و10 بوصات، وهو يزيد 4 بوصات عن طول رين نفسها.





واشارت رين كامبي الى انها نشأت مع أبوين صارمين وفي طفولتها ، كانت عضوة في فريق كرة القدم للفتيات، وكان عليها دائما قص شعرها بسبب هذا"

وقالت : "أخذت أًُطوِّل شعري عندما بدأت في ممارسة الرقص بجدية وأنا في العشرين من عمري، والآن يلمس شعري الأرض، قمت بتطويله لأنني أردت أن أتألق بطريقتي الخاصة".





المصدر : سبوتنيك



