'يارب وين العدالة'.. هكذا ودعت ناشطة عراقية ابنها الذي قتل على أيدي مجهولين - فيديو

الوكيل الاخباري - ظهرت الناشطة العراقية، فاطمة البهادلي، التي تدير مؤسسة (الفردوس) في محافظة البصرة في أقصى جنوب البلاد، وهي تودع ابنها، علي كريم، الذي قتل على أيدي "مجهولين".

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وظهرت البهادلي التي حصلت العام الماضي على جائزة منظمة (فرونت لاين ديفندرس) للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي تنعى ابنها أمام إحدى مستشفيات محافظة البصرة.







وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن البهادلي كانت تقول: "يارب وين العدالة. أريد العدالة لابني يارب".



وفجر الامس أفاد مراسل صحفي من العراق، بأن مسلحين مجهولين قتلوا ناشطا في مجال حقوق الإنسان بمحافظة البصرة بجنوب البلاد، بعد مرور ساعات على اختطافه.



وفاطمة البهادلي (51 عاما) رئيسة جمعية الفردوس العراقية، كرمت نهاية العام الماضي من قبل منظمة "فرونت لاين ديفندرز" (Front Line Defenders) الإيرلندية بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.



وكانت البهادلي واحدة من بين 5 سيدات كرمتهن المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 في تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.



المصدر : روسيا اليوم