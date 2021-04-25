يخت عملاق يشٌق جسراً إلى نصفين في هولندا

الوكيل الإخباري - استغرق يخت هولندي فاخر أربعة أيام ليعبر قناة ضيقة، في بحر الشمال، بهولندا.

اضافة اعلان



ووفق تقرير عرضته "الغارديان البريطانية"، يبلغ طول اليخت العملاق 94 متراً، وهي أكبر سفينة "يخت" يمكن أن تمر من خلال هذا المضيق وفق صحيفة أخبار اليوم.



وقال توم فان أوسانين، مصور اليخوت الفاخرة الذي التقط اللقطات، على انستجرام: "يواجه المصممون قيودًا بسبب الممرات المائية والجسور الضيقة، فإنها دائمًا تمثل قيودا على أفكار تصميمات اليخوت الفاخرة أو السوبر".



يذكر أن جوائز بوت إنترناشيونال للتصميم والابتكار "Boat International Media’s World Superyacht" لعام 2019، شهدت تكريم عدد من أرقى اليخوت والقوارب الشراعية في العالم، وقد قام الحكام بتمييز القوارب وفقًا للمعايير الجمالية والتقنية، بالإضافة إلى منح علامات للابتكار.



وقد توج اليخت Dar بجائزة أفضل يخت، ويضم كل وسائل الراحة المتوقعة، بما في ذلك ساونا، ومهبط للطائرات الهليكوبتر، وحوض سباحة كبير.

البيان