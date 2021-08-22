يد اصطناعية منخفضة التكلفة تساعد مبتوري الأطراف على الشعور مرة أخرى

الوكيل الإخباري-شهد مجال الأطراف الاصطناعية للأعصاب تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكن التكنولوجيا لا تزال بعيدة المنال بما يكفي لإحداث فرق في حياة معظم مبتوري الأطراف. ومع ذلك، فإن تطورًا جديدًا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يمكن أن يغير ذلك.



في مشروع مشترك مع جامعة شنغهاي جياو تونغ، طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا عصبيًا يكلف حوالي 500 دولار. هذا الجهاز عبارة عن يد قابلة للنفخ مصنوعة من المطاط الصناعي المسمى “إيكوفليكس”.



الجهاز يتخلى عن المحركات الكهربائية لصالح نظام هوائي ينفخ ويثني الأصابع. يمكن لليد الاصطناعية هذه، أن تتحمل قبضات مختلفة تسمح لمبتوري الأطراف بالقيام بأشياء مثل سكب السوائل أو التقاط شيء ما.

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يترجم الجهاز كيف يريد مرتديه استخدامه من خلال برنامج "يفك تشفير" إشارات مخطط كهربية العضل يرسلها الدماغ إلى الطرف المصاب.



يزن الطرف الاصطناعي حوالي نصف رطل ويمكنه استعادة بعض الإحساس لمستخدمه. يقوم بذلك باستخدام سلسلة من مستشعرات الضغط. عندما يلمس مرتديها شيئًا ما أو يضغط عليه، يرسل الجهاز إشارة كهربائية إلى موضع محدد على الذراع المبتورة.



وقال البروفيسور شوانهي زهاو، أحد المهندسين الذين عملوا في المشروع: “لم يتم إنتاج الجهاز للإستخدام على نطاق واسع بعد، لكن أداءه مشابه بالفعل أو متفوق على الأطراف الاصطناعية العصبية الحالية، ونحن متحمسون بشأنه". "هناك إمكانات هائلة لجعل هذا الطرف الاصطناعي، منخفض التكلفة للغاية، بشكل يناسب الأشخاص ذوي الدخل المنخفض”



ويعمل فريق الباحثين حالياً على تطوير الجهاز، وتحسين مقدرته على فك تشفير المدخلات الكهربائية، وجعله أكثر قابلية للتخصيص عند إنتاجه على نطاق واسع، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

24 - د ب أ

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