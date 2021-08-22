الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يقرر رفع سقف سلف المتقاعدين إلى 10 آلاف دينار

الهواري: تشغيل قسم القسطرة في البشير سيوفر على الوزارة مالياً

دائرة الأراضي والمساحة تدعو للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

فاجعة وفاة الشاب النهار تشعل مواقع التواصل

تفاصيل التخصصات الجامعية الجديدة - رابط

الغذاء والدواء تؤكد أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاع الأدوية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً

أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

إجراء من أمانة عمان للتخلص من الكلاب الضالة

المياه والري لـ الوكيل : مستمرون بفرض الغرامات المالية على هادري المياه

الأحد، 22-08-2021 12:50 م

يد اصطناعية منخفضة التكلفة تساعد مبتوري الأطراف على الشعور مرة أخرى

2021817213314114PB


الوكيل الإخباري-شهد مجال الأطراف الاصطناعية للأعصاب تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لكن التكنولوجيا لا تزال بعيدة المنال بما يكفي لإحداث فرق في حياة معظم مبتوري الأطراف. ومع ذلك، فإن تطورًا جديدًا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يمكن أن يغير ذلك.

في مشروع مشترك مع جامعة شنغهاي جياو تونغ، طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا عصبيًا يكلف حوالي 500 دولار. هذا الجهاز عبارة عن يد قابلة للنفخ مصنوعة من المطاط الصناعي المسمى “إيكوفليكس”.

الجهاز يتخلى عن المحركات الكهربائية لصالح نظام هوائي ينفخ ويثني الأصابع. يمكن لليد الاصطناعية هذه، أن تتحمل قبضات مختلفة تسمح لمبتوري الأطراف بالقيام بأشياء مثل سكب السوائل أو التقاط شيء ما.

اضافة اعلان

يترجم الجهاز كيف يريد مرتديه استخدامه من خلال برنامج "يفك تشفير" إشارات مخطط كهربية العضل يرسلها الدماغ إلى الطرف المصاب.

يزن الطرف الاصطناعي حوالي نصف رطل ويمكنه استعادة بعض الإحساس لمستخدمه. يقوم بذلك باستخدام سلسلة من مستشعرات الضغط. عندما يلمس مرتديها شيئًا ما أو يضغط عليه، يرسل الجهاز إشارة كهربائية إلى موضع محدد على الذراع المبتورة.

وقال البروفيسور شوانهي زهاو، أحد المهندسين الذين عملوا في المشروع: “لم يتم إنتاج الجهاز للإستخدام على نطاق واسع بعد، لكن أداءه مشابه بالفعل أو متفوق على الأطراف الاصطناعية العصبية الحالية، ونحن متحمسون بشأنه". "هناك إمكانات هائلة لجعل هذا الطرف الاصطناعي، منخفض التكلفة للغاية، بشكل يناسب الأشخاص ذوي الدخل المنخفض”

ويعمل فريق الباحثين حالياً على تطوير الجهاز، وتحسين مقدرته على فك تشفير المدخلات الكهربائية، وجعله أكثر قابلية للتخصيص عند إنتاجه على نطاق واسع، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

 

24 - د ب أ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
raptor-er-peregrine-falcon-juveniles-playing-nick-dunlop

مقابل 94 ألف دولار .. بيع صقر نادر الجمال في مزاد دولي بالسعودية - صور

6364606-66548775

خطوات للتخلص من رائحة العفن في الغسّالة

127-123346-lottery-bathroom-2-million-winning-ticket-3

الحظ يبتسم لعائلة أمريكية أثناء استراحة سفر

223141-royals-photo-do-not-reuse-billboard-1548

أغرب الوظائف في خدمة العائلة الملكية البريطانية

1-1458627 (1)

امرأة أفغانية تضع مولودتها على متن طائرة مكتظة بالركاب

Doc-P-855374-637651501192579667

ثمنها 79 مليون دولار...عرض شقة للبيع في نيويورك

أخبار متعلقة
1-1458627 (1)

امرأة أفغانية تضع مولودتها على متن طائرة مكتظة بالركاب

الرسم-على-سيارة-3

عربيًا اغسلني أرجوك.. فنان روسي يحول السيارات المتسخة الى لوحات فنية - صور

9 (4)

مع إعادة فتح المدارس .. 6 نصائح لمساعدة طفلك على التعامل مع قلق العودة اليها-صور

p09sd2g3

بريطانيا..زوجان يعثران على موقع أثري يحوي بقايا متحجرة لكائنات -شاهد

20210817094706420

راتب مغرٍِ بمدرسة عدد طلابها 3 .. فرصة العمر في بريطانيا -صورة

maxresdefault

مصر .. كانت تحلم بدخول كلية الطب فأخذها الموت قبل ساعات من اعلان نتيجتها - صورة