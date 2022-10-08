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السبت، 08-10-2022 06:50 ص

يسافر من كندا إلى نيويورك بـ 3 ثعابين داخل سرواله!

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الوكيل الاخباري - اتُهم رجل من مدينة نيويورك الأمريكية بتهريب ثلاثة ثعابين بورمية في سرواله عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا.

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وقد وجهت للمتهم المدعو كالفين باوتيستا ويبلغ من العمر 36 عاما، تهمة إحضار الثعابين، وإخفائها في حافلة عبرت إلى شمال نيويورك في الـ 15 يوليو العام 2018، وفق "يورونيوز".


ويتم تنظيم استيراد الثعابين البورمية بموجب معاهدة دولية ولوائح فيدرالية تصنف هذه النوع من الزواحف على أنها "ضارة بالبشر".


وقد تمّ استجواب باوتيستا بتهمة التهريب وتم إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي كارلا بي فريدمان.

 

البيان


 




 

 


 

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