الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 09:27 ص

يسطو على بنك بعد يوم واحد من خروجه من التوقيف في نيويورك

ش


الوكيل الإخباري - أقدم رجل من سكان مدينة نيويورك، على سرقة مصرف عقب يوم واحد من إطلاق سراحه بعد أن كان موقوفا على ذمة قضية سطو أخرى.
وذكر موقع "فوكس نيوز" أن شرطة نيويورك اعتقلت، أمس الخميس رجلا يدعى تشي نغو، بتهمة السطو على أحد فروع مصرف، بنك تشيس، بعد يوم واحد من إطلاق سراح مشروط على ذمة قضية سطو أخرى.

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وأوضحت مصادر في الشرطة لـ"فوكس نيوز" أن نغو، البالغ من العمر 52 عاما، كان قد سطا يوم الثلاثاء على أحد فروع المصرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.


وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة، حيث وجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة، وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات السرقة.
ويوم الأربعاء، وافق القاضي، هيرب موسيس، من مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن على طلب المدعي العام بالإفراج على، نغو، ووضعه تحت المراقبة.


ولكن بحلول ظهر يوم الخميس، حاول نغو سرقة فرع آخر للبنك في الجادة الخامسة قرب شارع "وست 44"، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط.  


وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" إن الشرطة ألقت القبض على ذلك الرجل بعد دقائق قليلة من مغادرته البنك.


ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة لنغو في أغسطس القادم، دون أن يتسنى لـ"فوكس نيوز" الحصول على أي تعليق من محامي المتهم.

 

البيان


 




 

 


 

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