الخميس 26-11-2020
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الخميس، 26-11-2020 01:01 م

يشبه البالون.. ظهور مخلوق غريب في مياه جزيرة

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الوكيل الإخباري _ رصد صيادون على سطح الماء بإحدى الجزر ظهور مخلوق جديد وعجيب، يشبه "بالون حفلة مع قطع متدلية" وهو يعد احد انواع الهلام الجديدة .

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وحسبما تبين في الفيديو الذي التقطه الصيادون ظهر الحيوان البحري الصغير  وهو من مادة هلامية بيضاء، ويظهر زوج من مخالبه في ظهره.

وعند التكبير بشكل أقرب ، تُظهر لقطات الفيديو المصورة أن الحيوان مستدير الشكل وله ملامح صغيرة تشبه الشعر على مخالبه التي تتلوى.


واشار عالم صيد أسماك يدعى "مايك فورد " الى أن الحيوان يشبه بشكل كبير منطاد الهواء الساخن  وقد يكون مرتبطًا بطريقة ما بقاع البحر، حتى أنه يتحرك مثل منطاد الهواء الساخن المتصل بقاع البحر، مع الحفاظ على ارتفاع معين فوق قاع البحر.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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