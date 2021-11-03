يضم ذهباً وحلياً وقطعاً ثمينة.. العثور على أغلى كنز في العالم بات قريباً

الوكيل الإخباري - يبدو أن روايات البحث عن الكنز باتت حقيقة، إذ أفادت تقارير صحفية، أن فريقاً للبحث عن الكنوز، أضحى قريباً من العثور على أكبر كنز في العالم.

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وسط توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 20 مليار دولار. وبحسب صحيفة «ذا صن»، فإن الفريق يبحث في فنلندا منذ سنة 1987 عن الكنز الذي يضم ذهباً وحلياً ثمينة للغاية، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

ويحمل الكنز اسم «ليمن كاين»، ويرجح أنه يضم ما يقارب 500 ألف قطعة من الياقوت والألماس والزمرد ويعود تاريخ هذه الأحجار الكريمة إلى آلاف السنين، كما أنه يضم عدة تماثيل من معدن الذهب (18 قيراطاً).

وقال الباحث والمؤرخ، كارل بورجن، إن تقدماً مهماً جرى إحرازه، والأفراد المشاركون متحمسون لما سيأتي في الأشهر القادمة.



المصدر - البيان