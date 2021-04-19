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الإثنين، 19-04-2021 01:45 م

يطلق زوجته 3 مرات في 37 يوما.. والسبب "غريب جدا"

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، أقدم رجل في تايوان على الزواج من امرأة أربع مرات، وطلقها ثلاث مرات، في غضون 37 يوما، وذلك بهدف خبيث جدا.

ويعمل الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، موظفا بأحد البنوك في تايبيه بتايوان، حسبما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز"، وقد أقدم على تلك الفعلة الغريبة من أجل الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر.

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فبحسب قانون العمل في تايوان، يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، عند الزواج.


وفي السادس من أبريل 2020، تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق امرأته بعد انتهاء أولى إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، وليحصل على 32 يوما كإجازة مدفوعة الأجر.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 




 

 


 

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