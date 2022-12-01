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الخميس، 01-12-2022 03:32 م

يعود من عطلة ليجد منزله فارغا تماما في بريطانيا - صور

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الوكيل الإخباري - عاد رجل بريطاني إلى منزله من عطلة ليجد المنزل فارغاً وقد فقد كل ما يملك، بما في ذلك رماد والده، بعد أن قام المقاولون بإخلاء الشقة الخطأ.

ولم يعد وارن دودز يمتلك أي شيء في منزله، بعد الخطأ الفادح الذي حدث في منزله التابع لجمعية الإسكان في نيوكاسل. وتم التعاقد مع شركة Orbis Protect لإخلاء شقة أخرى في المبنى، وقامت بإخلاء شقة وارن عن طريق الخطأ، ويعتقد أن كل شيء في المنزل تم إلقاؤه في مكب النفايات.

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واعتذرت جمعية الإسكان عن الخطأ المدمر الذي تسببت به للسيد دودز، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. وقال الحلاق البالغ من العمر 29 عاماً، والذي فقد أيضاً صور والده الراحل "إنه أمر مدمر، لقد اختفت جميع صور وذكريات والدي ولن أستعيدها أبداً. كل هذا تم تدميره ".

 



وقال وارن إن كل ما تبقى له هو بعض قطع الملابس التي أخذها معه في العطلة، مضيفاً أن كل ما كان يعمل من أجله قد سلب منه في لحظة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

 



 

 

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