يمكن رؤيته بالعين المجردة.. مذنب يعود إلى الأرض بعد 80 ألف عام من الغياب

الوكيل الإخباري - بعد غياب استمر أكثر من ثمانين ألف عام، يعود مذنب نادر جداً إلى الأرض، حيث يقترب منها في 13 أكتوبر المقبل ليكون مرئياً بالعين المجردة.



وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن المذنب الذي يعرف رسميا باسم "C/2023 A3"، حيث تم توثيقه في 22 فبراير الماضي بواسطة أربعة تلسكوبات في جنوب أفريقيا وتشيلي وهاواي.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المذنب شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام، أي منذ أن غادر البشر القدامى أفريقيا.



وأشارت إلى أن "C/2023 A3" يتحرك بسرعة 290 ألف كيلومتر في الساعة بين زحل والمشتري، وسيقترب من الشمس في سبتمبر 2024. وبعدها بنحو شهر، سيصل المذنب النادر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وبالتحديد في 13 أكتوبر.



ولا يعرق العلماء الكثير عن هذا المذنب، لكن البيانات تشير إلى أنه "جسم كبير جدا" وسيكون مرئيا بالعين المجردة في السماء عند اقترابه من الأرض.

وفي هذا الصدد، قال كويشينغ زانغ من جامعة بنسلفانيا إن "الظروف مواتية للغاية لهذا المذنب"، مبرزا أنه سيكون أكثر سطوعا بحوالي 100 مرة من المذنب الأخضر، الذي أذهل العالم في فبراير.

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