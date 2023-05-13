السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تُجدد دعوتها لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

السبت، 13-05-2023 10:14 ص

يوتيوبر امريكي يلجأ إلى حيلة غريبة للحصول على مشاهدات - فيديو

image


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "اليوتيوبر"، تريفور جاكوب، المتهم بتحطيم طائرته عمدًا للحصول على مشاهدات، وافق على الاعتراف بالذنب في عرقلة تحقيق فيدرالي.

وقال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، إن جاكوب (29 عاما) سيعترف بأنه مذنب لعرقلة تحقيق فيدرالي من خلال تنظيف موقع الحادث.

اضافة اعلان


يواجه جاكوب ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي بعد أن حطم عن عمد طائرة صغيرة ذات محرك واحد في غابة لوس بادريس الوطنية بكاليفورنيا في عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي.


حمّل جاكوب، الذي نزل بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها، مقطع فيديو على موقع يوتيوب يوثق الحادث.


أخبر المحققين في البداية أن طائرته عانت من تعطل المحرك وأنه لا يعرف مكان الحطام.


لكن قصته أثارت شكوك خبراء الطيران والسلطات الفيدرالية، الذين اكتشفوا لاحقًا أن جاكوب لم يقم بأي محاولة للاتصال بمراقبة الحركة الجوية أو إعادة تشغيل محركه أو البحث عن مكان آمن للهبوط.


ونشر جاكوب، مقطع فيديو تحطم الطائرة على موقع "يوتيوب" في ديسمبر 2021، على أنه كان حادثًا، وحصل الفيديو على أكثر من 2.9 مليون مشاهدة حتى الآن.


قال المسؤولون إنه قبل الإقلاع في 24 نوفمبر 2021، ركب جاكوب عدة كاميرات فيديو على أجزاء مختلفة من الطائرة وزود نفسه بمظلة وكاميرا فيديو وعصا سيلفي.


بعد حوالي 35 دقيقة من الرحلة، قفز من الطائرة وبدأ في تصوير الطائرة وهي تسقط، وبمجرد أن لمس الأرض، صعد إلى موقع التحطم واسترجع اللقطات التي توثق الحادث من حطام الطائرة.


بعد يومين، أبلغ جاكوب المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) بتحطم الطائرة لكنه أخبر المحققين وإدارة الطيران الفيدرالية أنه لا يعرف مكان الحطام.


في 10 ديسمبر 2021، طار جاكوب وصديقه إلى موقع التحطم وسحبا الطائرة المحطمة إلى مقاطعة سانتا باربرا، حيث وضعها جاكوب في حظيرة الطائرات.


على مدى عدة أيام، دمر أجزاء من الطائرة ووضع الأجزاء في صناديق قمامة حول المطار وأماكن أخرى، وهو ما تقول السلطات إنه اعترف به لتضليل المحققين.

 

 

 سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_7_3_23_27_26_851

هجوم لسمكة قرش يترك رجلا في عداد المفقودين بأستراليا

269654

بسبب ضوضاء السفن.. غناء الحيتان الخافت يقلق العلماء

Doc-P-1065718-638194108607383444

فيديو هز الفلبين.. اللحظات الأخيرة لملاكم شاب على الحلبة

627830b74c59b7174a7a18df

عالم أسترالي يدّعي حل لغز مثلث برمودا

ZCrqKzSl-1

بصورة مع وريثيه.. الملك تشارلز يحتفل بتتويجه

ناسا تطلق بنجاح منطادا

ناسا تطلق بنجاح منطاداً علمياً للضغط العالي من نيوزيلندا