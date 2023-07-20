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الخميس، 20-07-2023 02:10 م

يوتيوبر يصاب بالعمي بسبب 'تحدي البكاء' في نيجيريا - صور

ننهن


الوكيل الإخباري - أصيب يوتيوبر شهير بعمى جزئي أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأت المأساة عندما حاول تيمبو إيبيري تسجيل رقم قياسي عن طريق البكاء والصراخ دون توقف لمدة أسبوع كامل في واحدة من العديد من محاولات تسجيل الأسماء بموسوعة غينيس للأرقام القياسية التي اجتاحت الدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

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شروع تيمبو إيبيري في خوض هذه المغامرة لم يأت عليه بالخير، إذ أصيب بالعمى الجزئي لمدة 45 دقيقة بعد أن عانى من الصداع وتورم الوجه وانتفاح العينين، ما أثر على حاسة البصر.


وفي تصريحات إعلامية علق تيمبو إيبيري على الموضوع قائلا: "رغم ما حدث إلا أنني مصر على استكمال الأمر ولكن بالدموع فقط.. كان يجب تقليل النحيب".


ولا تعد محاولة تيمبو إيبيري الوحيدة التي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل، ففي الفترة الأخيرة لجأ عدد كبير من شباب نيجيريا لخوض مغامرات غريبة من أجل تحقيق رقم قياسي ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 


 



 

العين الإخبارية 

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