يوروبا.. قمر قد يخطف الأنظار من المريخ قريبا

الوكيل الإخباري - في حدث يمكن أن ينسينا المريخ وما يدور حوله من مشاريع واعدة للبشرية، يعد القمر "يوروبا" الذي يدور حول المشتري، أحد أكثر العوالم الواعدة في النظام الشمسي للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، ويرجع ذلك إلى أنه يضم محيطاً سائلاً يربض تحت طبقة من الجليد.



وعلى الرغم من أن "يوروبا" يبلغ ربع قطر الأرض فقط ، إلا أن محيطه قد يحتوي على ضعف كمية المياه التي تحتوي عليها محيطات كوكبنا مجتمعة. وحيثما يوجد الماء، هناك فرصة للحياة كما نعرفها للاستقرار.

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لكن في الواقع ، فإن اكتشاف أي حياة غريبة قد تعيش على "يوروبا" سيكون تحدياً صعباً للغاية. ويعتقد أن القشرة الجليدية للقمر يتراوح سمكها بين 10 و15 ميلا. أبعد ما حفره البشر على الإطلاق في الأرض هو عمق 7.67 أميال.



ومع ذلك ، قد لا يكون الأمر شاقا كما نعتقد، حيث كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Communications يوم الثلاثاء، أن القشرة الجليدية نفسها قد تكون أكثر مسامية مما كان يعتقد سابقاً. في الواقع ، قد يكون الجليد موطناً لجيوب متعددة من المياه التي يمكن أن تكون صالحة للحياة.

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