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السبت، 15-06-2024 09:06 ص

يوم عرفة.. جبل عرفات لماذا سمي بهذا الاسم؟

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الوكيل الإخباري- بدأ حجاج بيت الحرام، فجر السبت، في التوافد إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، وتعد الوقفة بعرفة أهم مناسك الحج كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم : "الحَجُّ عَرَفَةُ".

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عرفة هو جبل في المملكة العربية السعودية يقع على الطريق بين مكة والطائف، حيث يبعد عن مكة حوالي 22 كيلومتر وعلى بُعد 10 كيلومتر من منى و6 كيلومتر من مزدلفة. تُقام عنده أهم مناسك الحج.


اختلف العلماء في سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، حيث وردت عدة أسباب لتسميته، وهي: أن آدم وحواء حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا على بعضهما فيه.


كما ورد أن جبريل كان يطوف إبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في الجبل، ويردد له قوله "أعرفت، أعرفت"، وكان يرد عليه بقوله "عرفت، عرفت".


وقيل إن الناس يجتمعون في يوم عرفة على صعيد الجبل، ويتعارفون على بعضهم وعلى ربهم، فهو يوم تتنزل فيه الرحمات، وتعتق فيه الرقاب، وأرجع آخرون سبب التسمية إلى أن الناس يعترفون فيه بذنوبهم، ويطلبون من الله أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم.


وتعني كلمة عرفة المشعر الأقصى من مشاعر الحج، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، حيث يقف الحجاج عليه بعد صلاة الظهر في التاسع من ذي الحجة.


وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم، ويطلبون من الله أن يغفرها لهم، وأن يعفو عنهم، كما قيل إنه مأخوذ من العرف والذي يعني الرائحة الزكية، لأن رائحته تبقى معطرة زكية بالرغم من انتشار رائحة الدم والذبائح في منى يوم النحر، أو لأنه واقع في واد مقدس.


واسم عرفات هو من الأسماء المرتجلة، وهو ليس جمع عرفة كما يعتقد البعض، وإنما هو مفرد على صيغة جمع. يطلق على جبل عرفات أسماء متعددة، منها: القرين، وجبل الرحمة، وجبل الآل، والنابت.

اليوم السابع

 




 

 


 

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