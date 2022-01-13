٥ أشياء لا تتركها في سيارتك خلال المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري -

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يقترب فصل الشتاء بسرعة وتنخفض معه درجات الحرارة، لذلك من المهم معرفة كيفية الحفاظ على سلامتك في البرد وتوخي الحذر أثناء قيادة سيارتك ليمر الفصل الممطر بأمان.فيما يلي قائمة بالأشياء التي يجب تجنب تركها في سيارتك هذا الشتاء:الأجهزة الإلكترونيةلا ينبغي ترك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية في المركبات طوال الليل هذا الشتاء، فبالإضافة إلى كونها معرضة لخطر السرقة، فهذه العناصر أيضًا معرضة لخطر الانكسار إذا انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.تمامًا كما هو الحال عندما تتلقى رسالة تحذير عندما ترتفع درجة حرارة هاتفك الذكي، فإنهم يحذرون أيضًا عندما يصابون بالبرد بشكل خطير، حيث تتمتع معظم الهواتف الذكية بدرجة حرارة عمل مثالية بين 0 و 35 درجة مئوية.وقد يؤدي ترك هذه الأجهزة في درجات حرارة متجمدة إلى مشاكل في عمر البطارية أو حتى إيقاف تشغيلها، لذا تأكد من أخذ جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وأي أجهزة أخرى بالداخل عند خروجك من سيارتك.الأدويةيجب أيضًا إحضار الأدوية معك بدلاً من تركها في سيارتك، فعلى الرغم من أن العديد من الأدوية لا تصبح ضارة عند تخزينها في درجات حرارة باردة، إلا أنها قد تصبح أقل فاعلية إذا تُركت لفترات طويلة.ويمكن أن تصبح الأدوية مثل الأنسولين غير فعالة إذا تجمدت ولن تكون قادرة على خفض نسبة السكر في الدم، حيث أفاد بعض الناس أيضًا أن حقن الأنسولين البارد يمكن أن يكون مؤلمًا.معطرات الجو والمعلباتيمكن أن يكون لدرجات الحرارة شديدة البرودة تأثير كبير على منتجات معطرات الجو والعلب، فغالبًا ما تتسبب درجات الحرارة المتجمدة في زعزعة استقرار المعطرات وحتى انفجاره، كما يمكن أن يحدث هذا أيضًا للأطعمة المعلبة.ويمكن أن تتمدد المياه المستخدمة لحفظ الطعام في علب عند تعرضها لدرجات حرارة باردة، مما يزيد الضغط ويمكن أن يتسبب في انفجار الحاوية، لذلك يجب تخزين هذه العناصر في المطبخ هذا الشتاء.آلات موسيقية خشبيةيمكن أن تؤثر درجات الحرارة الباردة المتجمدة أيضًا على الأدوات الخشبية، مثل القيثارات والكمان، حيث تؤدي درجات الحرارة الأكثر برودة إلى تقلص الخشب، مما يعني أن الآلات الوترية ستفشل بشكل أسرع.ويمكن أن يؤدي التعرض المطول لدرجات الحرارة المنخفضة أيضًا إلى تشقق الخشب.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا ينبغي تخزينها بجوار المشعات إما لأن درجات الحرارة القصوى يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بالأدوات الخشبية.حافظ على خزان الوقود ممتلئًاعلى الرغم من أنه كان من الصعب على بعض سائقي السيارات العثور على الوقود خلال النقص الأخير، يوصي الخبراء بإبقاء الخزان ممتلئًا قدر الإمكان هذا الشتاء.وإذا كان ذلك ممكنًا، فحاول دائمًا الحصول على نصف خزان على الأقل لمنع تجمد البنزين، كما يتم تشجيع سائقي السيارات أيضًا على فحص ضغط الإطارات.ويمكن أن يتسبب الطقس البارد في انخفاض ضغط الإطارات بشكل أسرع مما قد يؤثر على أداء سيارتك، مما قد يكون له عواقب وخيمة في الظروف الجليدية.