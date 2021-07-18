الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

نقيب المخابز: أسعار حلويات العيد ثابتة

وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لحشد موقف دولي لوقف العدوان على الأقصى

الشواربة يفتتح 4 حدائق عامة.. صور

بلينكن يعبر عن فخر بلاده برد مساعدة الأردن الطبية لواشنطن في تموز 2020

جمعية الصرافين : تضاعف الحوالات الواردة والطلب على الدينار

الأحد، 18-07-2021 11:13 ص

٥ ملايين ريال مقابل تأجير جمل في السعودية

ماذا-يغطي-جسم-الجمل


الوكيل الإخباري - علن فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي والمنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، عن تلقيه لعرض بقيمة 5 ملايين ريال سعودي مقابل تأجير "فحل" من الإبل يدعى "راكان" لمدة 3 سنوات.

وطلب بن حثلين عبر حسابه بتويتر، من متابعيه تقديم المشورة وآرائهم له بخصوص العرض المقدم.

اضافة اعلان


وتباينت آراء المعلقين حول مؤيد ومعارض لفكرة تأجير "الفحول"، مشيرين إلى أن فكرة التأجير قد تضر بالقيمة السوقية مستقبلا.


فيما أيد بعض المتابعين فكرة التأجير، مؤكدين أنها تعد فرصة استثمارية ناجحة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
-45156811

أماكن غامضة محظورة على البشر.. تعرف عليها

ارجوحة-نهاية-العالم_2

تفاصيل جديدة لحادثة الارجوحة المرعبة في داغستان وهذا مصير الفتاتين - فيديو

download (1)

اليابان .. بيع عنقود عنب بـ 12 ألفا و700 دولار

vgduucnptbb49_article

طرق لتعليم الطفل إدارة الأموال في سن صغيرة

masque_toutankhamon1

سر جديد في قناع توت عنخ آمون يُحيّر علماء الآثار

police

شخص يدهس آخرين بسيارته عمداً في السعودية - فيديو