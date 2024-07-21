11 مدينة عربية تتصدر قائمة الأشد حرارة في العالم - أسماء

الوكيل الإخباري- شهدت قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة والأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة تصدر نحو 11 مدينة من 5 دول عربية، في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر على عدد كبير من البلدان العربية .

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مدن سجلت أعلى درجات حرارة



ووفقًا للصحيفة السعودية، سجلت مدينتان في المملكة العربية السعودية درجات حرارة عالية، حيث تصدرت الأحساء القائمة في المركز الأول سعوديًّا والسابع عالميًّا، بتسجيل 48.3 درجة مئوية، بينما جاءت الدمام في المرتبة الثالثة عشرة عالميًّا بدرجة 47.9 مئوية، وفقًا لبيانات الطقس من موقع "أوجيمت".



وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 20 يوليو تسع مدن عربية غير مدينتين سعوديتين؛ إذ جاءت أول ثلاث مدن عراقية في المراكز الثلاثة الأولى بتسجيل درجة حرارة 48.7 مئوية، بينما توزعت باقي المراكز بين العراق، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان.



فيما جاء المركز الرابع والخامس والسادس من نصيب مدن إيرانية، بجانب المركز الثامن.



وحذّر المركز السعودي للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها الشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، والرياض؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.





المصدر : الوطن