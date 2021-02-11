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الخميس، 11-02-2021 12:11 م

%11؜ من سكان السويد يستخدمون الدراجات الهوائية في تنقلاتهم اليومية

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الوكيل الاخباري - يعشق جزء كبير من سكان السويد ركوب الدراجات الهوائية حتى أصبح ذلك جزءا من أساليب الحياة اليومية المعروفة في بلادهم، حيث يتم توفير بنية تحتية خاصة بمستخدمي هذا النوع من الدراجات.

ويحتفل السويديون بركوب الدراجات الهوائية واستخدامها في الذهاب إلى العمل خاصة في فصل الشتاء، حسبما تقول صفحة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية على "فيسبوك".

وكتبت الصفحة، اليوم الخميس: "غدا هو يوم الاحتفال بركوب الدراجة الهوائية واستخدامها في الذهاب إلى العمل في فصل الشتاء".

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وتابعت: "يوجد حوالي مليون شخص في السويد يقومون بركوب الدراجة الهوائية يوميا بمعدل يصل إلى 7 كيلومترات"، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل 11 في المئة من السكان".


ووجهت الصفحة رسالة إلى كل من يهوى ركوب الدراجات الهوائية، قالت فيها: "قم بالاحتفال معنا وانشر صورة لك أو لدراجتك إن كنت من هواة ركوب الدراجات الهوائية".


ويقول موقع "ذا نيوبي غايد" السويدي، إنه يجب مراعاة بعض القواعد أثناء ركوب الدراجات الهوائية في السويد أبرزها استخدام الخوذات والالتزام بإشارات المرور وعدم استخدام الدراجات الهوائية في أماكن مخصصة للمشاة.

 

ولا تسمح قواعد ركوب الدراجات الهوائية ركوب شخصين على دراجة واحدة إلا إذا كان أحدهما طفلا وله مقعد خاص، كما يتطلب استخدامها تجهيزها بجرس وأنوار وعاكسات وفرامل تعمل جيدا، ولا يسمح بنقل الدراجات في معظم القطارات.

سبوتنيك

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