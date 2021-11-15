الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

السفير الهولندي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس توعز بتسريع إنجاز المعاملات الجمركيّة

منخفض جوي مصحوب بامطار الاسبوع المقبل

لا إصابات بكورونا بين أعضاء مجلس الأمة

الأشغال: إعادة تأهيل الجزء الأول من طريق بغداد الدولي مطلع العام المقبل

4 نواب يتنافسون على رئاسة مجلسهم في الدورة العادية الأولى

اعلان صادر عن بلدية إربد الكبرى- تفاصيل

المحاكم الأردنية تصدر 19 حكما قضائيا بعقوبة بديل الشهر الماضي

شاهد بالفيديو مكرهة صحية في مكان يقصده السياح في عمان

وفيات الإثنين 15-11-2021

الإثنين، 15-11-2021 09:52 ص

12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا موسوعة غينيس - صور

1415561


الوكيل الإخباري - أدى نحو 12 ألف موسيقي فنزويلي، أول من أمس، مقطوعة «مارش سلاف» لتشايكوفسكي، سعياً لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ «أكبر أوركسترا في العالم» .

اضافة اعلان

 

على أن تعلن النتيجة في الأيام المقبلة. وتجمّع موسيقيو النظام الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا، القادمون من كل أنحاء البلاد، في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس، مع حلول الظلام على العاصمة.

 

وأطلق المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو، هذا البرنامج العام المسمى «إل سيستيما» سنة 1975، بهدف جعل التربية الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخه في عشرات البلدان وخرّج البرنامج خصوصاً غوستامو دوداميل المدير الموسيقي لأوبرا باريس والأوركسترا الفيلهرمونية في لوس انجلوس.

 

وكانت المقطوعة التي ألفها بيوتر إيليتش تشايكوفسكي سنة 1876، كنشيد يراد منه إلهام الجنود الروس والصرب خلال الحرب ضد تركيا، الثالثة من ثماني مقطوعات تمت تأديتها خلال الحفلة.


وقاد أندريس دافيد أسكانيو (34 عاماً) الحفلة الموسيقية، التي امتدت على اثنتي عشرة دقيقة.

 




 


المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
b225c30b854d3487-1024x684

نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال لطبيب التكميم في السعودية

اسماء اولاد مميزة مستوحاة من فصل الشتاء

أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الهاء ومعانيها

6190eed24c59b779162d9123

القوات المسلحة المصرية تنظم حفل زواج جماعيا

سافر-من-الرياض-بسبائك-ذهبية-وسقط-في-مطار-القاهرة

سافر من الرياض بسبائك ذهبية وسقط في مطار القاهرة

Webp.net-resizeimage-14

الحالة الصحية لـ الشيف بوراك بعد إجراء عملية جراحية - صورة

image (4)

نجاة أصغر طفل مبتسر في العالم - فيديو