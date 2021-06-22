12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

الوكيل الاخباري - اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية.

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وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.



فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.



وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش:



-نواصيب (الكويت) 49.4 دردة

-آمده (إيران) 49.2 درجة

-الجهرا (الكويت) 48.9 درجة

-الصليبية (الكويت) 48.6 درجة

-الأحواز (إيران) 48.5 درجة

-مطار الكويت 48.2 درجة

-عابدان (إيران) 48 درجة

-مطار البصرة (العراق) 48 درجة

-توزر (تونس) 47.8 درجة

-العبدلي