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الثلاثاء، 22-06-2021 12:56 م

12 مدينة عربية اقتربت درجة حرارتها من 50 بين الأعلى عالميا

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الوكيل الاخباري - اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية.

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وحلت الكويت بـ 10 مدن وفقا لموقع "إلدورادو ويزر"، بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم.


فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة، وتواجدت إيران في القائمة بـ 3 مدن.


وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش:

-نواصيب (الكويت)  49.4 دردة
-آمده (إيران) 49.2 درجة
-الجهرا (الكويت) 48.9 درجة
-الصليبية (الكويت) 48.6 درجة
-الأحواز (إيران) 48.5 درجة
-مطار الكويت 48.2 درجة
-عابدان (إيران) 48 درجة
-مطار البصرة (العراق) 48 درجة
-توزر (تونس) 47.8 درجة
-العبدلي