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الأربعاء، 05-01-2022 03:02 م

146 ألف دولار مقابل سمكة تونة في مزاد بطوكيو

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الوكيل الإخباري - بيعت سمكة تونة تزن 211 كيلوغراما بـ146 ألف دولار خلال مزاد رأس السنة التقليدي في طوكيو الأربعاء، لحساب طاه حائز نجمة في دليل ميشلان، لكنّ هذا السعر لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل سنة 2019 خصوصا بسبب تبعات الأزمة الصحية.

وقد تراجع المبلغ المدفوع في أول مزاد خلال السنة في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية، للسنة الثالثة على التوالي بسبب تراجع الطلب المستمر بفعل الجائحة.

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فقد كان مبلغ 16,9 مليون ين باباني (146 ألف دولار) الذي دفعه الأربعاء بصورة مشتركة صاحب مطعم وبائع جملة في مقابل سمكة تون أحمر عملاقة، أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل في 2019 حين بيعت سمكة في مقابل أكثر من 333 مليون ين.

 

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

 

 

البيان 

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