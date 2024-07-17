15 ألف دولار تعويضا لكويتية تضررت سيارتها من الطريق

الوكيل الإخباري - قضت محكمة كويتية بدفع تعويض يصل إلى 15 ألف دولار لمواطنة كويتية بسبب تضرر سيارتها من أحد الطرقات.

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وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة المدنية ألزمت هيئة الطرق بتعويض الفتاة بمبلغ 4500 دينار (حوالي 15 ألف دولار) لتضرر سيارتها من فتحة لتصريف مياه الأمطار على أحد الطرق.



وتبين أن الفتاة فوجئت بفتحة لتصريف مياه الأمطار دون غطاء، ما تسبب في تلف سيارتها، فلجأت إلى القضاء مختصمة هيئة الطرق، فقضت بالتعويض المذكور.



من جهته، قال المحامي الكويتي وليد مسعود إنه ترافع عن المواطنة الكويتية لما اعتبره "أحقية المتضررين في رفع دعوى تعويض بالأضرار التي لحقت بمركباتهم من عدم صيانة الطرق".



ولم تعلق هيئة الطرق الكويتية على الحكم الذي لاقى ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من الأشخاص عن طريقة إثبات تعرض مركباتهم لضرر من الطرقات.





العين الاخبارية





