15 ألف نحلة يختطفون سيارة رجل في أمريكا

الوكيل الإخباري - أصيب رجل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بالذهول خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما واجه آلاف من حشرات النحل في الجزء الخلفي من سيارته بعد رحلة لشراء من البقالة.

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وقالت إدارة الإطفاء بمدينة لاس كروسيس في بيان على فيسبوك إن رجال الإطفاء تلقوا بلاغًا عن سرب من النحل احتل سيارة أحد المتسوقين في متجر محلي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية

وكان السائق، الذي لم يتم التعرف عليه، قد انتهى لتوه من التسوق في محل البقالة، ووضع مشترياته في سيارته وبدأ في القيادة قبل أن يلاحظ السرب الهائل في المقعد الخلفي.



قال جيسي جونسون، رجل الإطفاء، والمسعف ومربي نحل الهواة الذي تولى البلاغ، لصحيفة نيويورك تايمز: "استدار سائق السيارة ونظر وكان المشهد مخيفا"، مضيفا: "اتصل الرجل برقم النجدة لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل".



كان جونسون قد أنهى لتوه حفل شواء عائلي عندما تلقى مكالمة من إدارة الإطفاء وقرر أنه يمكنه استرداد النحل بأمان. وقال للصحيفة "سأفعل أي شيء لمنع الناس من قتل النحل".



وقالت إدارة الإطفاء: "وصل جونسون بالأدوات المناسبة؛ مجموعة خلايا، وزيت عشبة الليمون، وقفازات، وملابس مناسبة".



وأشار جونسون إلى أنه "لحسن الحظ، عندما يحتشد النحل، يكون سهل الانقياد،إذ لا يكون لديهم منزل لحمايتهم"، مضيفا:

"السائق الذي أصيب بالصدمة لم يكن يريد أن يكون له أي علاقة بعملية بالإنقاذ، وشاهده وهو يلتقط النحل من مسافة آمنة في موقف السيارات".



وقدرت إدارة الإطفاء أنه تم إزالة 15 ألف نحلة، وقالت إنه لم تحدث إصابات كبيرة نتيجة المواجهة، باستثناء بعض لسعات النحل.



يشار إلى أنه غالبًا ما تنقسم مستعمرات نحل العسل في الربيع، حيث تتبع الأسراب ملكة جديدة للعثور على منزل جديد، وخلال هذا الوقت، لا يكون لدى النحل منزل للدفاع عنه ويكون أقل عدائية من المعتاد.

سبوتنيك عربي