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السبت، 10-07-2021 12:43 م

1500 طالب في جامعة ليفربول البريطانية علامتهم صفر

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الوكيل الإخباري - انفجر مئات الطلبة في جامعة ليفربول البريطانية غضبا بعدما اكتشفوا أن علاماتهم الأكاديمية، صفر، بسبب لا يتصل بأدائهم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الكادر الأكاديمي في الجامعة رفض تسجيل علامات هؤلاء، كما يقتضي النظام، في إضراب نقابي احتجاجا على خطط للاستغناء عن عدد من زملائهم.

وبالتالي، وجد الطلبة أن علاماتهم هي صفر.

وعليه، سيكون مفهوما سبب غضب الطلبة الذين تعبوا وكدوا لمدة عام كامل، فإذا بهم يجدون أنفسهم راسبين، خاسرين فرصة الاحتفال، خاصة أولئك الذين في سنتهم الأخيرة ويستعدون للتخرج.

ويقول طلبة درجة البكالوريوس في جامعة ليفربول إن هذا الأمر يهدد بعرقلة حصولهم على عمل وإرجاء فرص الالتحاق بالدراسات العليا.

وشارك في إضراب الموظفين في الجامعة أكثر من 1000 موظف، بعدما هدد نائب رئيس الجامعة بالاستغناء عن 20 مدرسا وباحثا في الجامعة.

وفي حال انتهى الإضراب، قد يجد الطلبة حلا ويحصلون على علاماتهم، لكن ذلك قد يكون على حسابهم وقد يخسرون وقتا طويلا، وفق صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

وتقول طالبة عمل النفس آبي أوغيني، إنها كانت تتوقع أن تحصل على علامة جيدة، لكنها فوجئت بـ"الصفر".

وكانت تأمل في حجز مكان لها لدراسة الماجستير في كلية كنغ كوليدج في سبتمبر، لكنها قد تضطر إلى تأجيل مكانها بسبب افتقارها إلى العلامات.

وقال اتحاد طلاب الجامعة: "يستحق الطلاب الاستمتاع بصيفهم بعد هذا العام الصعب، لا أن يعيشوا في حالة قلق بشأن متى سيحصلون على علاماتهم".

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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