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الثلاثاء، 14-12-2021 10:12 ص

151 ألف قطعة فنية لأشهر المبدعين في مستودع هولندي

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الوكيل الإخباري - ينظر عالم الفنون باهتمام إلى مشروع مستودع «بويمانز فان بوينغن» في روتردام بهولندا، الذي قامت بتصميمه شركة الهندسة المعمارية «إم في ار دي في». فهذا المبنى الذي وُصف بأنه أول مستودع فني متاح للجمهور في العالم سيخزن 151 ألف قطعة من متحف «بويمانز فان بونيغن» القريب الذي يضم أعمالاً لكبار الرسامين.

ووفقاً لموقع مجلة «ماي مودرن مت» الفنية، تعني تلك المحطة الجديدة أنه على عكس معظم المتاحف التي لا يزال جزء كبير من مجموعاتها في المخازن والمستودعات، يمكن للجمهور الاستمتاع بالمجموعة الكاملة من الأعمال الفنية في مستودع «بويمانز فان بونيغن».

ويبلغ ارتفاع المبنى 39.5 متراً، وقد قام المصممون بتغطية الهيكل بـ1664 لوحاً زجاجياً عاكساً، في سبيل دمجه في الأفق، وقد أفيد أن حديقة مورقة مليئة بالأشجار ستعلوه ومطعماً على السطح. وقال الشريك المؤسس لشركة الهندسة المعمارية، ويني ماس: «كانت مهمتنا السماح لتجربة فنية خاصة أن تسير جنباً إلى جنب مع مبنى يتخذ شكلاً خاصاً بالقدر نفسه».

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المصدر - البيان 

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