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الجمعة، 10-09-2021 12:56 م

200 ألف دولار مقابل خروف في مزاد علني في الكويت - فيديو

خاروف


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني في سوق الحلال في الكويت على خروف وصل مزاده إلى 60 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 200 ألف دولار.

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وأظهر المقطع خروفًا أبيض وكبير الحجم، يقف بجواره أحد الأشخاص، يعتقد أنه مالكه، وهو يعرضه للبيع في المزاد، صارخا: "60 ألف دينار".


وأثار الحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قلة المعلومات حول السبب لبيع الخروف بهذا المبلع الكبير أو حتى من اشتراه.


ورأى بعضهم أن هذا الرقم فيه مبالغة كبيرة، وذهب آخرون إلى أنه رقم منطقي كمن يشتري أقلاما أو ساعات بمبالغ ضخمة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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