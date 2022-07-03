3 أسباب تجعل البعوض ينجذب اليك !

الوكيل الإخباري-هل تساءلت يومًا، لماذا يميل البعوض إلى لدغ أشخاص بعينهم دون غيرهم، إليك أهم الأسباب العلمية لذلك، والتي كان آخرها انجذاب البعوض لحاملي الفيروسات أكثر من غيرهم وفقا لمجلة ناتشر.

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رائحة الجسم

ينجذب البعوض إلى بعض المركبات الموجودة على جلد الإنسان وفي العرق، تعطينا هذه المركبات رائحة معينة يمكن أن تجذب البعوض إليها.



تم تحديد العديد من المركبات المختلفة على أنها جذابة للبعوض، بعض الأشياء التي قد تكون على دراية بها تشمل حمض اللاكتيك والأمونيا.



لا يزال الباحثون يدرسون أسباب الاختلافات في رائحة الجسم التي تجعل بعض الناس أكثر جاذبية للبعوض، يمكن أن تشمل الأسباب العوامل الوراثية بكتيريا معينة على الجلد، أو مزيج من الاثنين معًا.



رائحة الجسم نفسها تحددها الوراثة، فإذا كنت مرتبطًا بشخص غالبًا ما يلدغه البعوض، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة به أيضًا، وجدت دراسة نُشرت في عام 2015 أن البعوض ينجذب بشدة إلى الروائح المنبعثة من أيدي التوائم المتطابقة.



الحمل

تناولت دراسات موثوقة أن البعوض يبدو أكثر انجذابًا للحوامل من النساء غير الحوامل، قد يكون هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم لدى النساء الحوامل وإخراج المزيد من ثاني أكسيد الكربون.



الفيروسات

ومؤخرا أثبتت دراسات حديثة أن البعوض ينجذب للأشخاص المصابين بالفيروسات مثل الملاريا وكورونا .



صدى البلد

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